Milan, Pioli si aspetta uno “switch” mentale da parte di Leao

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Sono il primo a dire che le ultime due prestazioni di Leao non sono state all'altezza per intensità, ma prima dell'infortunio in nazionale aveva dato grandi segnali di crescita. Non è ancora al 100%, lo aspettiamo, però ora deve fare uno sforzo in più mentalmente". Stefano Pioli chiama a un salto di qualità il suo giovane attaccante portoghese, nel momento in cui il Milan deve fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Senza lo svedese, con Ante Rebic che ha un fastidio a un piede, Leao potrebbe giocare titolare domani contro il Sassuolo. "Nelle ultime due partite abbiamo subito qualche gol di troppo, tutta la squadra deve lavorare con più attenzione e lucidità", è la raccomandazione di Pioli, imbattuto in campionato dall'8 marzo. "Da gennaio a oggi abbiamo fatto prestazioni e risultati molto positivi, rispetto all'anno scorso abbiamo 15 punti in più - ha osservato -. Questo significa molto per la nostra crescita e per la consapevolezza della nostra qualità. Ma è un campionato ancora più equilibrato dell'ultimo, ci sono avversari molto forti". (ANSA).