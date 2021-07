Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge sono in uscita dal Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo è finito nel mirino dell’Atalanta, mentre il norvegese fa gola a diverse società tedesche: Wolfsburg e Eintracht Francoforte potrebbero mettere sul tavolo 15 milioni di euro per il cartellino del giovane esterno.