Milan porta blindata: dopo il Verona Maignan ottiene un record personale

vedi letture

Il Milan prosegue la sua striscia positiva in Serie A con una vittoria di misura per 1-0 contro l'Hellas Verona nella 25ª giornata. La gara di San Siro è stata decisa da un gol di Santiago Gimenez al 75', su assist di Leão. Con questo successo, i rossoneri si portano a 41 punti in classifica, rimanendo agganciato alla zona calda per la qualificazione europea.

Come riportato dal sito Opta, il Milan è la squadra che ha ottenuto più clean sheet casalinghi in questa Serie A (sette). Inoltre, i rossoneri Milan hanno subito solo 10 reti nei primi tempi di questa Serie A, nessuna formazione ne ha concessi di meno nel corso della prima frazione di gioco (10 anche per Inter e Napoli).