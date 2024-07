Milan, porte girevoli in tournée: Maldini e Colombo escono, entrano Okafor, Zeroli e Camarda

Dopo l'amichevole di ieri sera vinta contro il City arriva qualche cambiamento per il Milan, impegnato nella tournée americana. In attesa di capire le condizioni di Alessandro Florenzi, uscito ieri per un problema al ginocchio per cui dovrà sottoporsi a degli esami nei prossimi giorni, questa sera è prevista la partenza per l'Italia di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Maldini andrà al Monza a titolo definitivo, Colombo sarà ceduto in prestito all'Empoli. Per due che escono ce ne sono tre che entrano: si tratta di Noah Okafor, Francesco Camarda e Kevin Zeroli, attesi da Fonseca già nella giornata di domani. Il trio è stato "anticipato" da Leao, unitosi alla squadra oggi dopo le vacanze post europeo.