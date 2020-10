Milan, possibile promozione di Antonio Donnarumma per agevolare il rinnovo del fratello Gigio

In casa Milan è scoppiato il caso portieri in seguito alla positività di Gianluigi Donnarumma e alla conseguente promozione di Tatarusanu, acquistato in estate proprio per fare da vice al titolarissimo classe '99. Il portiere rumeno non ha convinto, anzi ha lasciato spazio a grandi dubbi dopo la prestazione negativa contro la Roma. Se dovesse confermarsi negativamente anche in Europa, allora i rossoneri potrebbero pensare anche a promuovere Antonio Donnarumma, fratello maggiore del titolare. Un modo non solo per cercare una soluzione al problema tecnico, ma anche per provare a rinsaldare ulteriormente il legame con la famiglia Donnarumma e provare ad arrivare all'accordo con Raiola per il rinnovo di Gigio. A riportarlo è Il Giornale.