© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta attesa per il derby della Madoninna previsto a San Siro alle 18.00 tra Milan e Inter. Stefano Pioli per questa sfida si è affidato a Charles De Ketelaere, titolare come trequarista alle spalle di Giroud. In panchina, il tecnico rossonero ha comunque portato anche tutti gli altri nuovi acquisti: Dest, Thiaw, Vranckx, Adli e Origi.