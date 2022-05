Milan, prevista anche una settimana di ritiro in Austria quest'estate

MilanNews.it

Come riporta quest'oggi la Gazzetta dello Sport, dopo le prime due settimane e mezzo di ritiro precampionato che il Milan inizierà il 4 luglio e in cui i giocatori torneranno alla spicciolata e dovranno riprendere confidenza con campo e pallone, nell'estate rossonera è previsto anche un ritiro lontano da Milanello. La formazione di Pioli, infatti, dal 23 al 30 luglio sarà in Austria e più precisamente a Klagenfurt, per qualche giorno in alta quota. In questa occasione è molto probabile che venga fissata almeno una partita amichevole di preparazione al campionato che quest'anno inizierà tra il 12 e il 13 agosto.