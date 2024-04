Milan, prevista per oggi una sessione di allenamento mattutina

Ieri il Milan è tornato al lavoro a Milanello dopo un giorno di pausa nell'indomani della sfida persa contro l'Inter, in un derby che ha consegnato il ventesimo scudetto nelle mani dei nerazzurri. Questo il report dell'allenamento di oggi, pubblicato sul sito ufficiale dei rossoneri: "Prima parte del lavoro in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi: lavoro aerobico per gli undici partenti nel Derby, serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso e partitella su campo ridotto per gli altri componenti della rosa".

Per oggi invece è prevista una sessione di allenamento mattutina nel giorno che sarà l'antivigilia del prossimo impegno rossonero. Sabato alle 18 il Milan farà visita alla Juventus all'Allianz Stadium per un match fondamentale per il Diavolo perché venga conservato il secondo posto ma anche per ritrovare fiducia e orgoglio calpestati negli ultimi 14 giorni tra l'eliminazione in Europa League e la sconfitta umiliante contro l'Inter.