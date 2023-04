MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Aster Vranckx partirà titolare oggi pomeriggio alle 15 contro il Bologna: si tratta dell'esordio dal primo minuto in maglia rossonera per il giovane centrocampista belga in Serie A. Il giocatore in prestito dal Wolfsburg aveva già giocato titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Torino.