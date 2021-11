Milan, prima sconfitta dopo una situazione di vantaggio: non accadeva dalla gara con il Sassuolo dello scorso anno

Guardando a numeri e statistiche di Milan-Sassuolo, si può segnalare un dato riguardante i rossoneri. Secondo quanto sottolineato da Opta, il Milan ha perso punti dopo essere andato sopra nel punteggio per la prima volta in questa Serie A: l'ultima gara di campionato non vinta dopo essere stato in vantaggio risaliva allo scorso aprile, sempre contro il Sassuolo al Meazza (1-2).