Milan-Lille termina 0-3, con gli ospiti che hanno vinto meritatamente un match in cui i rossoneri non sono mai stati pericolosi. I francesi hanno controllato la partita fin dall'inizio e tornano meritatamente a casa con i tre punti. È arrivata quindi la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Stefano Pioli dopo dodici partite giocate (10 vittorie e 1 pareggio).