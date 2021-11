Milan, prima sconfitta stagionale in campionato per i rossoneri

Dopo 13 giornate di campionato è arrivata la prima sconfitta in questo campionato per il Milan di Stefano Pioli che ha perso 4-3 in casa della Fiorentina. Nelle altre dodice partita, il bilancio della formazione rossonera era stato dieci vittorie e due pareggi. In attesa dell'impegno di domani del Napoli contro l'Inter, il Diavolo resta comunque primo in classifica.