Milan, prima volta senza gol in stagione. Non accadeva dal 12 giugno

Per il Milan, contro il Lille, non è soltanto arrivata la prima sconfitta stagionale. I rossoneri, dopo undici gare consecutive con almeno due gol realizzati, sono andati in bianco contro i francesi, non trovando la via della rete. Nessuno fin qui era riuscito a bloccare l'attacco milanista. Prima della formazione transalpina ci era riuscita la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia lo scorso 12 giugno.