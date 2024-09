Milan Primavera, date e orari dall'8° alla 12° turno di campionato

Buon inizio di campionato per il Milan Primavera che ha vinto 3 partite e persa una in questo avvio di stagione: a queste gare si è aggiunto l'esordio in Youth League contro il Liverpool, gara finita 0-0 ma che i rossoneri meritavano largamente di vincere. Oggi sui propri canali social, il club rossonero ha annunciato date e orari per le gare dall'8° al 12° turno di campionato. Qui di seguito il calendario:

8ª - Sabato 19/10, ore 15: Milan-Cremonese

9ª - Lunedì 28/10, ore 18: Fiorentina-Milan

10ª - Sabato 2/11, ore 13: Milan-Verona

11ª - Sabato 9/11, ore 11: Milan-Cagliari

12ª - Sabato 23/11, ore 11: Lecce-Milan