Milan Primavera, Giunti: "Due punti persi. La sosta ci aiuterà"

Al termine di Cittadella-Milan 1-1, quarta giornata del campionato di Primavera 2, Mister Giunti ha rilasciato queste dichiarazioni:



LA PARTITA

"Purtroppo abbiamo perso due punti importanti per la nostra classifica. Non siamo stati bravi a gestire i momenti successivi al vantaggio, subendo il pareggio da 25 metri in quello che può essere considerato il primo e unico tiro in porta avversario di tutto il primo tempo. Tecnicamente non abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità, anche se onestamente nella ripresa abbiamo creato davvero tanto. Purtroppo le scelte fatte in fase di finalizzazione non ci hanno permesso di portare a casa la vittoria"



LA PAUSA IN ARRIVO

"Credo che la sosta per le Nazionali possa essere un fattore positivo, veniamo da due settimane intense dove abbiamo giocato anche ogni tre giorni e quindi, secondo me, c'è la necessità di staccare un attimo dal punto di vista mentale per prepararci al meglio per le prossime due gara che ci vedranno impegnati in casa".

Direttamente dallo stadio Tombolato, anche il difensore Tommaso Merletti ha commentato la gara:



"Stiamo lavorando abbastanza bene in difesa ma bisogna cercare di non concedere mai palle-gol, nemmeno delle piccole occasioni perché possono dare fiducia agli avversari, permettendogli di segnare anche senza creare tanto. Come ha fatto il Cittadella. Dobbiamo migliorare nell'attenzione. La Primavera 2 è un campionato diverso, stiamo affrontando squadre più chiuse. Non è un campionato di grande tecnica, gli avversari mettono soprattutto grinta e cattiveria, lottando su ogni pallone. La sosta per le Nazionali ci farà bene, ci permetterà di recuperare energie sia a livello mentale che fisico per poi ripartire al massimo".