In Milan-Spezia, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera, ha esordito Dariusz Stalmach, centrocampista classe 2005 arrivato questa estate al Milan. Serve l'assist per il gol di Pluvio nel primo tempo, ma nella ripresa esce a causa di un problema muscolare da valutare.