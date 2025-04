Milan Primavera, tra campionato e finale di Coppa Italia: le date

vedi letture

PRIMAVERA MASCHILE

Fari puntati sulla Finale di Coppa Italia, senza perdere di vista il campionato, per conservare un posto tra le prime sei, che vale i playoff. Sarà senza dubbio un mese cruciale per la Primavera di Guidi, che affronterà il Cagliari il 9 aprile per cercare di alzare il trofeo della Coppa Italia. In Primavera 1, invece, va cristallizzato un posto nei playoff, per sognare in grande anche tra maggio e giugno.

PRIMAVERA 1

32ª giornata, Cesena-Milan, sabato 5 aprile ore 11.00 - Centro Sportivo Romagna Centro

33ª giornata, Milan-Monza, lunedì 14 aprile alle 18.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

34ª giornata, Empoli-Milan, venerdì 18 aprile alle 16.30 (Sportitalia) - Stadio Di Petroio

35ª giornata, Lazio-Milan, data e ora da definire (Sportitalia) - Stadio Mirko Fersini

COPPA ITALIA PRIMAVERA

Finale, Milan-Cagliari, mercoledì 9 aprile alle 15.00 (Sportitalia) - Arena Civica Gianni Brera, Milano