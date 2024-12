Milan Primavera, tutto il talento di Ossola, Guidi: "Giocatore sul quale crediamo e puntiamo per il futuro"

Il Milan Primavera perde contro la Roma, e questa sconfitta fa ancora più male rispetto a quella della scorsa settimana contro il Lecce, non solo perché è arrivata contro una rivale, ma anche perché fa scivolare la formazione di mister Guidi fuori dalla zona playoff per la prima volta dall'inizio della stagione. Proprio il tecnico rossonero ha parlato così nel post partita, soffermandosi in particolare sul giovane talento classe 2007, Lorenzo Ossola:

Guidi elogia Ossola: "E' un ragazzo che sta crescendo molto. Penso che stia imparando ad interpretare quello spazio da mezzala, ma soprattutto quello che non era abituato a fare, perché sta lavorando tantissimo e bene anche nella fase di non possesso. E quindi siamo estremamente soddisfatti di quello che sta facendo vedere sul campo. È un ragazzo sul quale crediamo e puntiamo per il futuro".

Il giovane centrocampista rossonero ha giocato sin qui 10 partite con la Primavera, una presenza in Under-18, mentre nella passata stagione in U17 ha messo a referto 25 presenze con 16 gol 3 assist.