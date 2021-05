Il gol messo a segno ieri sera da Theo Hernandez è il primo in Serie A nel 2021. Il terzino rossonero non segnava in campionato dal 23 dicembre 2020 contro la Lazio, mentre aveva trovato il gol, nel nuovo anno, contro la Stella Rossa in Europa League. Si tratta della quinta rete in stagione in campionato per Theo Hernandez.