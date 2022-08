Milan, primo gol stagionale di Bennacer: in rossonero ha sempre segnato col mancino

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella serata di ieri, Ismael Bennacer ha segnato la sua prima rete stagionale consegnando anche un punto fondamentale al Milan. Il centrocampista algerino, che non metteva a segno una rete dallo scorso marzo in occasione di Milan-Cagliari, ha raggiunto complessivamente le quattro reti con la maglia rossonera. Il classe '97, in tutti e quattro i casi, ha sempre segnato con il sinistro.