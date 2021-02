Milan primo in Serie A anche per legni colpiti: i numeri

Anche nella sfida contro il Bologna il Milan ha colpito una traversa con Theo Hernandez. Su una punizione dalla destra, la parabola del terzino francese si è infranta sulla traversa dopo tocco di Skorupski. Sale quindi questa statistica, con 17 legni stagionali colpiti dal Milan di cui ben 15 in Serie A: i rossoneri oltre ad essere in testa al campionato sono in testa anche in questa particolare classifica.