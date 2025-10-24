Milan primo in Serie A anche per media spettatori allo stadio

vedi letture

Un inizio di stagione incoraggiante quello che sta vivendo il Milan di Massimiliano Allegri, non solo sul campo ma anche fuori. Nonostante tutte le vicissitudini della scorsa estate, San Siro è tornato a ruggire e colorarsi di rossonero, già nel corso dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina, dove la spinta del pubblico è stata fondamentale per riuscire a trovare la vittoria.

San Siro spinge, e il Milan non può che giovarne da questa situazione, anche perché è il club al primo posto in Serie A per la media di spettatori allo stadio: 72.458. Seguono in questa particolare classifica l'Inter e poi la Roma.

LA TOP 5 DELLE SQUADRE DI A PER MEDIA SPETTATORI

1. Milan: 72.458

2. Inter: 70.683

3. Roma: 63.625

4. Napoli: 50.720

Lazio: 46.868