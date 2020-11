Milan, primo in solitaria per 4 giornate di seguito: non accadeva dal 2011/12

Con il punto conquistato contro il Verona, il Milan di Stefano Pioli ha consolidato il ruolo di capolista, portandosi a +2 dal Sassuolo. I rossoneri si trovano in testa dalla 4° giornata e, grazie anche al mezzo passo falso della squadra di De Zerbi contro l’Udinese, si sono assicurati la permanenza al vertice fino allo scontro con il Napoli, gara fissata per domenica 22 novembre. Nella peggiore delle ipotesi, il Diavolo si fermerà a 4 giornate consecutive al primo posto in solitaria, risultato che in via Aldo Rossi non si verificava dalla stagione 2011/12. La squadra allora allenata da Massimiliano Allegri chiuse il campionato seconda, dopo un avvincente testa a testa con la Juventus, che ebbe la meglio. I tifosi rossoneri sperano che quest’anno possa essere il Milan a gioire a fine stagione. La scalata è ancora lunga ed estremamente ripida, e forse centrare il diciannovesimo scudetto rimarrà solo un sogno, ma come dice Ligabue: “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, sono sempre i sogni a fare la realtà!”.