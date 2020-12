Milan, primo in solitaria per 8 giornate di seguito: non accadeva dal 2010/11

Una vittoria difficile, sofferta, ma fondamentale. La banda di Pioli suona il rock: ieri sera ha espugnato anche Marassi grazie ai centri di Kessié e Castillejo, ed è tornata in patria con 3 punti preziosissimi. Il successo in campo ligure ha infatti rafforzato la prima posizione che, visto il distacco con le rivali, i rossoneri manterranno almeno fino alla sfida con il Genoa, fissata per mercoledì 16 dicembre. Il Milan è in vetta in solitaria dal derby della 4° giornata e, nella peggiore delle ipotesi, ci rimarrà per 8 giornate consecutive. Un risultato importante, che procedendo a ritroso è riscontrabile solo nella stagione 2010/11. La squadra allora allenata da Massimiliano Allegri si prese la prima posizione nella 10° giornata, e non la lasciò fino alla fine. I tifosi rossoneri ricordano bene l’epilogo di quella straordinaria cavalcata. Come dimenticarlo. Le ricorrenze con la stagione attuale si susseguono, ma Pioli resta sempre molto cauto, evitando di caricare di pressione i suoi ragazzi. “Dobbiamo pensare ad una partita per volta, senza porsi obiettivi” come ha ricordato Ibra a Sky Sport. Procedendo così, però, diventa quasi inevitabile parlare di quel traguardo innominabile, nonostante manchino ancora tante partite alla fine. E non si può proibire ai tifosi di sognare.

Giovanni Picchi