Milan, problemi a San Siro: solo 10 gol fatti nelle ultime 10 partite interne di campionato

Il Milan ultimamente sta evidenziando dei problemi a trovare la via del gol soprattutto per le partite giocate a San Siro di fronte al proprio pubblico. Infatti, nelle ultime 10 sfide in casa in Serie A, sono solo 10 le reti messe a segno dai rossoneri, una miseria. I risultati parlano di 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Nello stesso arco di partite giocate in trasferta, il ritmo e diverso e i gol segnati sono più del doppio, ossia 22. Negli ultimi 10 match fuori casa in campionato, il Milan ha ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.