Milan, problemi fisici anche per Balentien: out contro il Pisa

di Enrico Ferrazzi

Se da una parte Massimiliano Allegri può sorridere per il recupero in attacco di Christopher Nkunku, che ha smaltito il problema al piede rimediato con la nazionale francese, dall'altra dovrà rinunciare anche stasera contro il Pisa a San Siro a Ruben Loftus-Cheek: l'inglese, che si era fatto male nella rifinitura prima della Fiorentina, ha fatto ieri un provino che però non è andato bene in quanto ha ancora fastidio alla coscia destra. Oltre a lui, non saranno a disposizione per infortunio nemmeno Rabiot, Pulisic, Jashari, Estupinan e anche il giovane Balentien (problemi fisici pure per quest'ultimo). Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. 

DOVE VEDERE MILAN-PISA
Data: venerdì 24 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI