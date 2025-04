Milan, prove d'intesa con Tare. Per Il Giornale è pronto un triennale

Prove d'intesa tra il Milan e Igli Tare che è in cima alla lista del Diavolo per il ruolo di direttore sportivo. L'incontro di ieri tra l'albanese e Giorgio Furlani, ad rossonero, è stato positivo, anche se non è stata ancora trovata un'intesa definitiva. Come spiega Il Giornale non si sarebbe parlato nemmeno di aspetti contrattuali, anche se l'accordo potrebbe essere di natura biennale con opzione per il terzo anno. Non va però esclusa la possibilità di un contratto direttamente per tre stagioni.

Lavori in corso: le parti si riaggiorneranno dopo Pasqua

Lavori in corso dunque tra le parti che si riaggiorneranno dopo Pasqua per capire se chiudere o meno la trattativa. Tare, che non vede l'ora di tornare in pista, ha dato la sua piena disponibilità all’incarico, manifestando grande entusiasmo verso la possibilità di unirsi al Diavolo dopo le ultime due stagioni ai box.