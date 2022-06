Milan, pubblicato il video celebrativo della stagione di Tonali

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha proposto un video celebrativo della stagione di Sandro Tonali. Nelle immagini tutte le migliori giocate e i cinque gol del numero 8 rossonero.

Tonali’s best plays 2021/22



Five goals and many more memorable moments for our number 8



Cinque gol e tanti momenti indimenticabili nella stagione di Sandro #SempreMilan #AlwaysWithYou pic.twitter.com/emkBq73hoC