Milan, quando perdi l'andata poi non recuperi: ecco le ultime 5 occasioni

Il Milan ha portato a casa una sconfitta dopo la sfida di ieri a San Siro. Il primo round dei quarti di finale di Europa League è andato infatti alla Roma, che dovrà difendere l'1-0 all'Olimpico giovedì prossimo. Di sicuro non è stata una grande prestazione quella di ieri sera per i rossoneri, che hanno fallito nell'indirizzare già all'andata la doppia sfida europea, con il rischio di non recuperarla al ritorno fuori casa.

Il Milan, infatti, è sempre stato eliminato nelle ultime cinque occasioni in cui ha perso la gara di andata in una fase a eliminazione diretta nelle competizioni europee.