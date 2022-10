Milan, quello di Tonali a Verona è il secondo gol in Serie A in seguito ad un attacco verticale

MilanNews.it

La rete di Sandro Tonali contro il Verona è stata la seconda del Milan in questo campionato in seguito a un attacco verticale (solo Sassuolo e Lecce ne contano di più in questo modo, tre ciascuna): quella rossonera è la formazione di questa Serie A che ha collezionato più attacchi verticali finora (31). Lo riporta la redazione di Opta.