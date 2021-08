Milan, quest'oggi Rosato avrebbe compiuto 78 anni

In ricordo di un grande ex rossonero, è giusto celebrare quello che sarebbe stato il 78esimo compleanno di Roberto Rosato. L'ex difensore italiano, in rossonero, ha disputato 264 presenze, ha segnato 8 gol e ha vinto 1 Scudetto (1967-68), 1 Coppa dei Campioni (1969), 1 Coppa Intercontinentale (1969), 2 Coppe delle Coppe (1968, 1973), 3 Coppe Italia (1967, 1972, 1973). La redazione di Milannews.it si unisce al ricordo per l'ex giocatore rossonero.