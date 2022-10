Milan, questa mattina Maldini e Massara hanno incontrato a Zagabria l'Ambasciatore d'Italia in Croazia

MilanNews.it

Come riporta il profilo Twitter del Milan, Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore d'Italia in Croazia, e Ilario Schettino, Primo Segretario e Consigliere dell'Ambasciata d'Italia, questa mattina hanno incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara in occasione della trasferta rossonera a Zagabria.