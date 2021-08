Milan, questa settimana Ibra dovrebbe tornare a correre sul campo

Il suo percorso di recupero sta procedendo bene, ma per ora Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi tra palestra e piscina. Per fortuna il ritorno in campo non è poi così lontano: come riporta La Gazzetta dello Sport, questa settimana lo svedese dovrebbe finalmente tornare a correre sull'erba di Milanello, con la speranza di tornare a disposizione di Pioli per la prima di campionato contro la Sampdoria (23 agosto).