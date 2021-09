Milan, questione biglietti Champions: entro 48 ore ripartirà la vendita

Dopo le polemiche venute fuori per i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League, Milan-Atletico Madrid, la società rossonera ha deciso di rivedere i costi del tagliando venendo incontro ai tifosi. La Gazzetta dello Sport fa il punto su questa questione, spiegando che entro 48 ore ripartirà la vendita dei ticket, con i prezzi rivisti. Chi aveva già acquistato uno o più tagliandi verrà contattato e rimborsato per la differenza.