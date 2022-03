Milan, questione liste: ecco il poker d'assi formato "in casa"

MilanNews.it

Per la questione delle liste il Milan dovrebbe tenere in rosa Pobega. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile rossonero, sarà molto utile per riempire le caselle dei quattro giocatori formati nel club. Così come Gabbia, il quale dovrebbe restare anche nella prossima stagione. Il terzo elemento potrebbe essere Calabria, mentre il quarto calciatore “fatto in casa” potrebbe essere Plizzari, attualmente in prestito al Lecce.