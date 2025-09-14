Milan, Rabiot torna a giocare in Serie A dopo 482 giorni. L'ultima volta era stata proprio contro il Bologna
C'è anche Adrien Rabiot nella formazione titolare del Milan che tra poco affronterà il Bologna a San Siro nella gara valida per la terza giornata di campionato. Il centrocampista francese, arrivato in rossonero nelle ultime ore del mercato estivo dal Marsiglia a titolo definitivo, torna a giocare in Serie A dopo 482 giorni: la sua ultima presenza nel massimo campionato risale infatti al 20 maggio 2024, quando vestiva la maglia della Juventus e giocò proprio in casa del Bologna (3-3 il risultato finale).
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano
