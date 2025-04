Milan, Ravezzani: "Avere un bilancio in attivo e vincere è difficile, a meno che non sei molto bravo sul mercato"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Questo un estratto delle sue parole sul momento del Milan:

"Il Milan non ha speso tanti soldi, lo fai se programmi, invece ha fatto bilanci in utile. Sono state fatte manovre di mercato, vendendone alcuni per prenderne altri, risparmiando su ingaggi. Il Milan ha fatto una cosa ottima dal punto del bilancio. Ma avere un bilancio in attivo e vincere è difficile, a meno che non sei molto bravo sul mercato. La Juve ha speso invece un sacco di soldi, per ripianare il bilancio. Venendo a Tare, ha proprio certe caratteristiche ma non si sblocca. E qualcosa qui non mi torna. Ha puntato su un uomo che doveva catalizzare tutto come Ibrahimovic, che è egocentrico ma non funziona, Furlani non può ricoprire un certo ruolo, se trovi uno come Tare che per te è adatto non capisco perché non si concluda".