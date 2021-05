Milan, Rebic è a quota 11 gol stagionali: l'anno scorso ne fece 12

Domenica il Milan ha l’ultimo impegno stagione, il più importante e decisivo per la qualificazione in Champions dei rossoneri. In attacco, data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, giocherà – molto probabilmente – Ante Rebic. Il croato, 11 gol nel 2020/2021, è ad una sola rete dalle 12 messe a segno la passata stagione. Con un gol eguaglierebbe la passata stagione, con una doppietta, si supererebbe. Mai Rebic in carriera ha segnato più di 12 gol in una stagione.