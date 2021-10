Milan, Rebic e Kessie decisero la sfida di Bologna dello scorso campionato

Domani sera tornerà a giocare un match di campionato in quel di Bologna contro i rossoblu dopo che l’ultima volta, era 30 gennaio 2021, vinsero per 1-2. In quell’occasione, dopo il rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic, segnò Ante Rebic, e nel secondo tempo Franck Kessie portò avanti di due reti la squadra di Stefano Pioli. Nel finale di gara, al minuto 81, fu l’ex Andrea Poli ad accorciare le distanze per il Bologna e a fissare il punteggio sull’1-2 finale. Pioli spera di ripetere lo stesso risultato contro la sua ex squadra, cioè una vittoria che sarebbe importante dati gli scontri diretti fra le altre squadre di questa giornata. Si giocano infatti Roma-Napoli e Inter-Juventus.