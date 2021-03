Milan, Rebic e Leao non dovranno dare punti di riferimento alla difesa dell'Udinese

Stasera contro l'Udinese, Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibrahimovic, si affiderà in attacco a Rafael Leao e Ante Rebic. Ieri in conferenza stampa, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha dichiarato che chiederà ai suoi due attaccanti di muoversi molto per non dare punti di riferimento alla difesa friulana: "Si scambiano bene di ruolo, fra prima punta ed esterno, ma lo stesso può accadere e accadeva anche con Zlatan in campo. Mi piace quando non diamo punti di riferimento".