Milan, Rebic ha realizzato la tripletta più rapida per un giocatore rossonero in Serie A da Sheva nel 2000

Ante Rebic ha segnato tre gol in casa del Torino in appena 12 minuti: come riporta Opta su Twitter, l'attaccante croato ha realizzato la tripletta più rapida per un giocatore del Milan in Serie A da Andriy Shevchenko nel gennaio 2000 contro il Perugia (sette minuti).

