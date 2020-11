Milan, Rebic non partiva titolare dalla partita contro il Crotone

Era il 27 Settembre 2020, quasi due mesi fa, 56 giorni per l’esattezza. Si giocava Crotone-Milan, e Ante Rebic scendeva in campo dal 1° minuto per l’ultima volta. Il croato infatti nel secondo tempo, a seguito di una brutta caduta, si è lussato l’avambraccio destro, infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per un lungo periodo. Tornato a disposizione contro l’Udinese, il 12 rossonero assaporerà di partire di nuovo titolare al San Paolo contro il Napoli, affiancando l’amico e compagno di squadra Ibrahimovic. I due, che la stagione passata hanno contribuito alla causa rossonera con 33 gol complessivi, giocheranno insieme dall’inizio per la prima volta dopo il successo casalingo contro il Bologna nella 1° giornata di Serie A.

Giovanni Picchi