Milan, Rebic out per le prime tre gare europee

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ante Rebic per le prime tre partite europee del Milan che dovrebbero essere i tre turni preliminari che i rossoneri dovranno giocare per raggiungere i gironi di Europa League. L'attaccante croato deve scontare tre giornate di squalifica rimediate ai tempi dell'Eintracht Francoforte quando fu espluso contro lo Strasburgo per un brutto fallo e per le successive proteste (fu punito dall’Uefa con cinque turni, poi ridotti a tre). Lo riferisce La Gazzetta dello Spot.