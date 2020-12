Milan, Rebic si è finalmente sbloccato contro la Lazio

Ante Rebic si è finalmente sbloccato e contro la Lazio, nell'ultima gara di campionato prima della sosta per le festività natalizie, ha segnato la sua prima rete nella stagione 2020-2021. A condizionare parecchio il suo rendimento in questa prima parte di stagione è stato certamente l'infortunio al gomito rimediato contro il Crotone. Ora però il croato si è sbloccato e si augura di ripetere nel nuovo anno la seconda parte dello scorso campionato in cui ha segnato 11 reti in 19 partite.