Milan, record di rigori assegnati in Serie A: i numeri

Con quello assegnato su Theo Hernandez nel primo tempo, intervento folle in area di rigore sul terzino francese, e sul tiro di Calhanoglu nel secondo tempo, entrambi realizzati da Kessie, il Milan ha segnato il nuovo record per rigori ricevuti in una singola stagione di Serie A: 20. Il primato precedente era della Lazio.

- Milan 2020-21: 20

- Lazio 2019-20: 18

- Milan 1950-51: 18

- Genoa 2019-20: 16

- Milan 2002-03: 15