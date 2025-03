Milan, Reijnders e Pulisic sono il tuo oro! Gol e numeri pazzeschi in Serie A

La vera nota lieta di questa difficile stagione rossonera è stata finora Tijjani Reijnders, miglior marcatore del Diavolo in questa annata contando tutte le competizioni con 13 reti realizzate. L’olandese, a quota nove centri in questa Serie A, potrebbe diventare solo il terzo centrocampista centrale dei rossoneri ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A negli ultimi 15 anni (dal 2010/11), dopo Franck Kessie (13 nel 2020/21) e Antonio Nocerino (10 nel 2011/12).

Pulisic oro Milan: numeri da urlo con Reijnders

Oltre all’ex Az Alkmaar, l’altro trascinatore del Milan, autore di nove gol finora, è indubbiamente Christian Pulisic, che in questa partita potrebbe toccare quota 250 presenze in carriera nei cinque principali campionati europei. Grazie ai 30 gol e 17 passaggi vincenti registrati dal suo arrivo in rossonero nella passata stagione, l’esterno offensivo americano è inoltre uno dei due soli giocatori di Serie A ad aver sia segnato almeno 30 reti, sia servito almeno 15 assist tra tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (35G+15A).