Milan, Reijnders sempre più al centro del gioco: terzo per passaggi riusciti in stagione

Anche nella complicata trasferta di Firenze Tijjani Reijnders è riuscito a mettersi in mostra fornendo l'assist a Rafael Leao per il gol che ha permesso al Milan di tornare a vincere al Franchi contro la Fiorentina dopo quasi 3 anni.

Più passano i mesi più l'olandese dimostra di essere all'altezza delle aspettative, anche perché i numeri fino a qui registrati in stagione non possono che dargli ragione. Stando ai dati forniteci da kickest.it, infatti, nel Milan Reijnders è il terzo giocatore per passaggi riusciti, dietro solo a Theo Hernandez primo e Fikayo Tomori secondo, ma considerata la zona di campo nella quale il numero 14 gioca, i 1173 passaggi riusciti acquisiscono un valore diverso rispetto a quelli dei suoi compagni.

PASSAGGI RIUSCITI NEL MILAN: LA TOP 10

1. Theo Hernandez: 1290 passaggi riusciti

2. ⁠Fikayo Tomori: 1212 passaggi riusciti

3. ⁠Tijjani Reijnders: 1173 passaggi riusciti

4. ⁠Davide Calabria: 944 passaggi riusciti

5. ⁠Malick Thiaw: 862 passaggi riusciti

6. ⁠Mike Maignan: 804 passaggi riusciti

7. ⁠Yacine Adli: 784 passaggi riusciti

8. ⁠Simon Kjaer: 666 passaggi riusciti

9. ⁠Alessandro Florenzi: 661 passaggi riusciti

10. ⁠Christian Pulisic: 605 passaggi riusciti