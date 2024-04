Milan, respinta la mozione contro il nuovo stadio dei rossoneri a San Donato

Secondo quanto riferisce il sito di SkySport, arriva da San Donato Milanese una buona notizia per il Milan e per il progetto del nuovo stadio che il Diavolo vuole costruire sull'area San Francesco: il Consiglio Comunale ha infatti respinto la mozione della minoranza per sospendere l’iter relativo all’accordo di programma. Questo il titolo della mozione che è stata votata in aula: "Mozione urgente - Governo del territorio. area San Francesco. intervento di trasformazione urbanistica di carattere sportivo (stadio AC Milan) con rilevanza sovracomunale - sospensione iter relativo all’accordo di programma presentata dai consiglieri Ginelli, Falbo".

Nei prossimi giorni, partirà quindi l'iter relativo all’accordo di programma che coinvolgerà tutti gli enti interessati alla realizzazione del progetto, compresi Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano, Autostrade e Ferrovie. L'iter durerà non meno di 18 mesi e, in caso di risoluzione di tutte le problematiche relative a viabilità e trasporti, condurrà all’inizio dei lavori per il nuovo impianto del club di via Aldo Rossi a San Donato che resta sempre la prima opzione del Milan.