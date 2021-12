Milan, rimane viva l'ipotesi Caldara per sostituire l'infortunato Kjaer

Il mercato di gennaio si avvicina inesorabilmente, e quindi, per i dirigenti rossoneri, arriva l’opportunità di prendere un difensore che sostituisca Simon Kjaer, infortunatosi al legamento crociato nel match contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre. Viste le possibili difficoltà che il Milan incontrerebbe nel dare la caccia a giocatori come Antonio Rudiger e Andreas Christensen, in scadenza col Chelsea ma seguiti anche dal Barcellona, una possibilità per sostituire l’ex Atalanta, Roma e Palermo è quella che porta al ritorno anticipato di Mattia Caldara. Nel Venezia il giocatore si è rilanciato giocando 12 partite da titolare su 15, e Paolo Zanetti lo ha definito ‘una scommessa vinta’. Si fa largo l'ipotesi di un ritorno anticipato. Paolo Maldini eventualmente dovrà trattare nuovamente con la dirigenza neroverde. A riportare le notizie è il Corriere dello Sport.