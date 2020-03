Milan, rinnovi in salita per Ibra e Donnarumma

L’uscita di scena di Boban potrebbe rivelarsi un boomerang nelle trattative per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sui problemi del Milan. Zvone - insieme ovviamente a Maldini - aveva tenuto i contatti con Raiola, il quale non ha mai risparmiato critiche alla gestione del fondo Elliott. Se il prolungamento di Gigio era già in salita prima, adesso lo sarà ancora di più. Stesso discorso per Ibra, che probabilmente avrebbe rinnovato senza grossi problemi sedendosi al tavolo con Boban e Maldini. Ma ora la situazione è cambiata.